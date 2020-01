Lugo suma otras tres casas nido y llega a las 95 plazas en el rural

La provincia de Lugo sumará en este año que acaba de comenzar otras tres casas nido, en los municipios de Baleira, Ribas de Sil y Navia de Suarna, que se sumarán a las dieciséis que ya están funcionando, hasta completar un total de 95 plazas para niños de cero a tres años en la zona rural de diecinueve ayuntamientos lucenses.

Lo confirmó esta mañana el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, quien compareció en rueda de prensa acompañado por las promotoras de las casas nido de Baleira y Ribas de Sil, Lucía Mosteiro y Cristina Casasempere, respectivamente, quienes destacaron la posibilidad que ofrecen las ayudas de la administración autonómica para conciliar la vida laboral y familiar, además de ofrecer un nuevo servicio en el rural.

En el año 2016 se crearon en Lugo las primeras ocho casas nidos, en los municipios de As Nogais, Begonte, Xermade, Castroverde, Folgoso do Courel, Láncara, O Corgo y Portomarín; mientras que en 2017 se sumaron otras cinco en Riotorto, Castroverde, Ourol, Paradela y A Pobra do Brollón.

El año pasado fueron creadas otras tres, en O Páramo, Rábade y Triacastela.

Aparte de las tres que comenzarán a funcionar en los próximos meses, hay otra casa nido en proyecto en la provincia de Lugo, concretamente en el municipio de Samos, aunque Balseiro reconoció que es probable que no pueda abrir sus puertas en esta anualidad.

El delegado recordó que este servicio de atención a la infancia se oferta en municipios de menos de 5.000 habitantes y es gratuito para las familias, porque la Xunta financia el salario de los cuidadores y la adaptación de las viviendas para ofertar ese servicio hasta un máximo de 15.000 euros.