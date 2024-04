En Lugo encontrarás el mejor lugar para contemplar las estrellas

Aquellas personas que conocen y frecuentan A Montaña de Lugo ya saben que es uno de los mejores lugares de Galicia y de España para contemplar el cielo por las noches, para disfrutar de la naturaleza bajo la luz de las estrellas, pero ahora, además, todo ese potencial ha quedado acreditado por la certificación de Os Ancares como Destino Turístico Starlight -que concede la fundación del mismo nombre, impulsada por el Instituto de Astrofísica de Canarias-.

La Diputación de Lugo ha impulsado y realizado los trámites necesarios para que la Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá reciba esa acreditación que concede por cuatro años la Fundación Starlight, un certificado concebido para proteger la visión del cielo nocturno de la contaminación lumínica y contribuir a desarrollar el potencial turístico de aquellos lugares donde se pueden observar mejora las estrellas.

La directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela Pérez, viajará esta tarde hasta Navia de Suarna para hacerle entrega de este distintivo a Os Ancares lucenses. Será en el transcurso de un acto en la Casa do Concello de Navia de Suarna, en el cual, además de los alcaldes de esos municipios, participará el diputado provincial de Medio Ambiente, Carlos López.

Mireia Rodríguez es la encargada del Hotel Piornedo, en el municipio ancarés de Cervantes. Su familia lleva al frente del establecimiento unos 35 años y, por lo tanto, puede certificar por su propia experiencia que "hay un interés especial por el cielo de aquí".

Imagen de la acreditación Starlight que recibirá este lunes el territorio de Os Ancares lucenses



"Un paseo después de cenar"

"Una de las cosas que hace aquí la gente cuando viene, cuando está despejado, es darse un paseo después de cenar, para bajar la comida y contemplar las estrellas". El cielo es especialmente espectacular cuando "llega el verano, con las estrellas fugaces. Es otra cosa que gusta mucho".

Precisamente, esas particulares características que le han valido a la comarca la acreditación Starlight son lo que valoran "muchos fotógrafos" que se desplazan a Os Ancares para realizar "fotografía nocturna", explica Mireia. De hecho, "se hacen cursos" y mucha gente se desplaza para participar. "El único problema es que el cielo esté totalmente despejado", algo que no siempre pasa.





¿Mar o montaña?

"Los gallegos se escapan a la montaña en otoño e invierno, en el verano intentan ir a la playa. En la primavera y en verano trabajamos con más gente de fuera. Grupos de montaña de Asturias, Cantabria o el País Vasco. En el verano, mezcla de todo. Extranjeros y viajeros nacionales que vienen de muy lejos, de las islas, Barcelona, Valencia o Andalucía", explica la encargada del Hotel Piornedo.

Aprovechan que tienen unos días de vacaciones para venir a conocer Galicia y "quieren pasar unos días en la montaña y otros días en la costa".

"A Piornedo no llegas por casualidad. Cuesta llegar. La gente que viene lo tiene muy estudiado. Hay que pasar muchos filtros para llegar. Una hora, haciendo muchas curvas, en medio de la montaña", explica Mireia, lo cual también tiene "su cosa buena", porque "viene gente muy maja, muy agradecida, que disfruta a tope del lugar. El que no quiere estar una hora conduciendo por curvas ya no viene".





Turismo sostenible

Precisamente, la diputada de Promoción do Territorio e Turismo de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, afirma que "esta distinción ayudará a que la provincia siga profundizando en un modelo de turimos sostenible".

También anunció que, una vez conseguida esta distinción, el siguiente paso será poner en marcha una mesa de trabajo para "abordar actuaciones de carácter astronómico y astroturístico, necesarias para adecuar las fuentes de luz e impulsar servicios y recursos especializados".