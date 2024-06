Lugo conta cun novo parque acuático: xa se poden desfrutar as novas piscinas de Vilalba

Lugo conta cun novo parque acuático. Xa se pode desfrutar en Vilalba, na área recreativa da Magdalena, despois dun investimento de 800.000 euros por parte da Deputación Provincial de Lugo.

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, inaugurou este sábado xunto a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, o novo parque acuático da área da Madalena que é unha realidade grazas a colaboración da institución provincial co Concello.

A institución provincial achegou máis e 800.000€ para facer realidade este espazo público, que dará servizo á veciñanza de toda a comarca da Terra Chá. José Tomé sinalou que, coa apertura das novas piscinas, materialízase un compromiso adquirido co Concello de Vilalba, cumprindo así a palabra dada aos vilalbeses e vilalbesas.

UNHA NOVA OFERTA DE LECER

O novo parque acuático está pensado para dar opcións de lecer para todas as idades. Ademais, pola súa disposición, permite que as nais e pais podan manter un control visual dende calquera punto dos seus fillos e fillas mentres se atopan no recinto, aumentando a seguridade dos máis pequenos.

Esta iniciativa simplifica a xestión e o mantemento das infraestruturas desta área recreativa, sen perder de vista o enclave natural no que se atopa. Contará con tres piscinas: unha infantil de 0,45 metros de profundidade, unha de natación para uso deportivo de 1,55 metros de profundidade máxima e outra recreativa cunha profundidade de 1,20 metros. O vaso infantil, complementase con surtidores de auga que potencian e estimulan os xogos nesa área.

Tamén conta cun edificio de servizos que está semisoterrado nunha ladeira de tal xeito que a súa presenza non obstaculiza as vistas ao río ni é un obxecto disonante no enclave natural. Nesta infraestrutura intégranse os cambiadores, os aseos, a sala de socorrismo, un almacén e unha zona para recepción. Así mesmo, disponse de tres zonas para tomar o sol, situadas a carón das piscinas.

A intención é que a transición dende a contorna da praia fluvial ao espazo propio das instalacións recreativas se conciba como un lugar único, integradas ambas zonas nunha soa. O proxecto tamén inclúe unha rampla que comunica a cota superior da plataforma coa da praza onde se dispoñen os servizos propios da praia.

Pola súa banda, na zona sur, a parte arborada serve como límite natural e como espazo de descanso de pavimento vexetal con zonas de sol e sombra, complementando os espazos de solarium que se prevén xunto ás piscinas.

"CUMPRIR A PALABRA DADA"

“Hoxe estamos en Vilalba para cumprir coa palabra dada, como fai sempre o goberno da Deputación de Lugo e como debe facer calquera goberno. Hoxe vemos o resultado dun compromiso que adquirín con este Concello e cos seus veciños e veciñas”, subliñou José Tomé durante a xornada de portas abertas organizada polo Concello e na que participaron numerosos veciños e veciñas.

Trasladou o presidente aos presentes que “este é un día de alegría porque estamos inaugurando estas novas piscinas que poñen en valor e amplían as posibilidades de ocio desta área recreativa da Madalena”. Dende a Deputación, dixo, “fixemos un investimento moi importante, próximo a un millón de euros. Pero Vilalba e esta iniciativa, ben mereceron este esforzo”.

José Tomé enmarcou este acordo no compromiso da institución provincial de cooperar cos concellos: “Somos o Concello dos Concellos. Un concello grande que colabora cos concellos da provincia para que poidan ofrecer mellores servizos públicos ou acometer proxectos que non poderían levar adiante en solitario. Deste xeito, favorecemos o desenvolvemento equilibrado da nosa provincia”.