Lugo celebra o Día de Rosalía cun festival de artistas galegas

A Vicepresidencia da Deputación de Lugo impuls a unha ampla programación cultural coincidindo co Dia de Rosalía de Castro , que se celebra o 23 de febreiro, que este ano coincide co 187 aniversario do nacemento da autora.

A axenda de actividades, na que conflúen a música, as artes plásticas e a palabra , ten como data central este venres -23 de febreiro- , cando se celebra o festival “As literatas para Rosalía de Castro”, con actuacións de MJ Pérez, Antía Muíño e Belém Tajes. Tamén se repartirán láminas conmemorativas desta efeméride nos museos da Rede Museística Provincial de Lugo.

En todo caso, a programación continúa ao longo de todo ano e contempla tamén a realización dunha de murais en homenaxe á poeta nacional nunha decena de espazos públicos da provincia.

A deputada de Cultura,Iria Castro, explicou que “un ano máis desde a área de Cultura promovemos unha ampla programación que convida a achegarse á figura e a obra de Rosalía de Castro desde unha perspectiva actual, reivindicando o seu papel como referente cultural e feminista”. Tamén destacou “a colaboración de distintas institucións, desde os museos provinciais, ata a Universidade e os centros educativos nas actividades, que comezan o 23 pero que se prolongarán ao longo do ano, contribuíndo a socializar a figura de Rosalía de Castro”.

“As literatas para Rosalía de Castro”

Belém Tajes, Antía Muíño e MJ Pérez interpretarán as súas composicións a partir das 19 horas na Praza de Santa María – ou na Capela de Santa María, en caso de choiva-. As actuacións contan contan coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e da área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo.