Lugo acogerá el 24 de octubre un encuentro sobre la cultura gastronómica en el Camino

El Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL) acogerá el próximo 24 de octubre el 'Encontro Gastronómico e Cultural …E para comer, Lugo no Camiño', organizado por la Asociación Provincial del Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL), una jornada sobre la cultura gastronómica de los Caminos de Santiago a su paso por la provincia.

El programa del congreso -que llega a su tercera edición- incluye una demostración del barista José Manuel Portela, responsable de formación de Cafés Candelas, un taller para niños y varias degustaciones de cocina con productos de proximidad a cargo de los cocineros Diego López, del restaurante Bulló Xantar; Nardo Eiroa, del restaurante Canedo; Pablo Vila, de la cadena Oca Hoteles, y Alejandro Méndez, de Os Cachivaches.

CATAS

Además, como complemento a ese encuentro, tendrán lugar las 'Catas …E para comer, Lugo no Camiño', impartidas por técnicos del Instituto Galego do Viño en cinco localizaciones de la provincia: Samos, el día 18 de octubre; A Pobra do Brollón, el 19 de octubre; Sober, el 20 de octubre; Barreiros, el 25 de octubre, y Palas de Rei, el 26 de octubre.

De ese modo, este evento, que forma parte del programa O teu Xacobeo, comenzará el día 18 de octubre con la primera de las catas, que tendrá lugar en el establecimiento Hotel A Veiga, en Samos.