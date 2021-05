Lugo acoge este fin de semana un congreso sobre cultura gastronómica en el Camino de Santiago

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) celebrará este sábado -día 29 de mayo-, por segundo año consecutivo, el 'Congreso Gastronómico y Cultural …E para comer, Lugo no Camiño', una jornada sobre la cultura gastronómica en las rutas jacobeas a su paso por la provincia de Lugo.

Esta iniciativa, que forma parte del programa O Teu Xacobeo, se desarrollará en las instalaciones del Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL), en la propia capital lucense.

El programa del congreso incluye una charla sobre la cultura del vino en los Camiños de Santiago que atraviesan la provincia, que será impartida por Xoan Cannas, director del Instituto Galego do Viño; así como una demostración del barista José Manuel Portela -'Café cremoso en armonía con los Caminos'-, responsable de formación de Cafés Candelas.

Estrella Michelín

Además contempla varias demostraciones de cocina con productos de proximidad a cargo de Javier Estévez, Estrella Michelín en 2019 por su labor en La Tasquería de Javi Estévez, en 2020 y en 2021.

Los organizadores recuerdan que sus propuestas culinarias suscitaron el interés de medios como The New York Times y de programas de televisión como Informe Semanal, Torres en la cocina, MasterChef, Karlos Arguiñano en tu cocina, Andrew Zimmern o la sección de George Foreman en 'Better late than never'.

El programa también contempla una charla con el piloto Eduardo Iglesias bajo el título '...E para comer, Lugo en el Dakar 2021'. Además, los asistentes podrán ver la moto con la que disputó la prueba deportiva este año.







En paralelo a la celebración del Congreso se realizará (de 11:00 a 13:00 h) un taller para niños de entre 6 y 12 años.