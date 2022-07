Los trabajos de extinción se centran en dos puntos de la parte alta de la Serra do Courel

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, informó de que los trabajos del dispositivo de extinción desplegado en el incendio que afecta a los municipios de Folgoso, A Pobra do Brollón y Quiroga se centran ahora en “dos puntos concretos en la parte alta” de la Serra do Courel, que “siguen dando guerra”.

En declaraciones a Cope Lugo, Manuel Rodríguez confirmó que la “mayor parte del incendio” está perimetrado y los medios de extinción trabajan para “asegurarlo”.

Sin embargo, la situación sigue siendo complicada en dos focos, en “dos puntos concretos” situados en la parte “alta de la sierra”, concretamente en la zona de Pía Paxaro.

El principal problema con el que se encuentran los medios de extinción para atajar el fuego en esos lugares es que son “zonas de muy difícil acceso”, con una de las “orografías más complicadas de Galicia”.

11.100 hectáreas quemadas



Según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural, se mantiene el nivel dos de alerta en ese incendio por la proximidad del fuego a los núcleos de Parada dos Montes y Carballal, en Folgoso, y Busto, en A Pobra do Brollón.

Trabajan en las labores de extinción 16 técnicos, 156 agentes forestales, 259 brigadas, 137 motobombas, 3 excavadoras, 1 unidad técnica de apoyo, 20 aviones, 26 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

En Folgoso do Courel permanece activo el incendio que comenzó en la parroquia de Seceda, un fuego que ya ha calcinado 1.100 hectáreas y que mantiene activo el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de Gamiz, en el vecino municipio de Samos.

Para sofocar las llamas trabajan en la zona 19 agentes forestales, 30 brigadas, 14 motobombas, 6 aviones, 6 helicópteros y militares de la UME.

NÚCLEOS DESALOJADOS

Fuentes de la propia Consellería confirmaron a Cope Lugo que en las últimas horas fue preciso evacuar por precaución cuatro aldeas del municipio vecino de Quiroga. Las personas desalojadas pasaron la noche en el albergue de la localidad.





