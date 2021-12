Los trabajadores de Vestas en Viveiro reciben con “frustración” las cartas de despido

El presidente del comité de empresa de la fábrica de aerogeneradores de Vestas, en Viveiro, ha confirmado que todos los trabajadores de la plantilla recibieron ayer las cartas de despido, dado que la multinacional danesa mantiene su plan inicial de cerrar la factoría el día 31 de diciembre.

Mariño, que ayer recogió la carta de despido, al igual que los demás compañeros, reconoció que el movimiento de Vestas no ha supuesto “ninguna sorpresa”, porque este jueves era “el último día de preaviso” para formalizar el despido.

"Frustación y mala leche"

“Han llegado todas las cartas. Las hemos recogido con frustación y algo de mala leche, pero no ha sido una sorpresa. Sabíamos que se agotaba el período legal y, aunque no habían llegado, no ignorábamos que venían de camino”, reconoció el presidente del comité de empresa.

Los despidos de todos los trabajadores de la plantilla -formada por 115 empleados-, precisó Mariño, “vienen con fecha de 31 de diciembre”, que es cuando la multinacional danesa quiere cerrar la fábrica vivariense.

Esperanza

Ahora, precisó el portavoz de los trabajadores, las esperanzas de la plantilla están puestas en la convocatoria de la mesa industrial por parte de la Xunta de Galicia, para ver si se concreta alguna oferta de compra por parte de los fondos interesados en la adquisición de la fábrica.

En cuanto a las movilizaciones de la plantilla, precisó que las sucesivas convocatorias también se establecerán en función de la fecha de esa nueva reunión de la mesa industrial.