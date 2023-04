Los socios de gobierno en Lugo discrepan sobre la visita real

Los dos socios del gobierno bipartito de Lugo discrepan a la hora de valorar la visita real del próximo 5 de mayo, cuando está previsto que el rey Felipe VI viaje a la ciudad para participar en el acto central del Tour del Talento, que organiza la Fundación Princesa de Girona, porque mientras los socialistas la aplauden, los nacionalistas dicen que no participarán.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró que la confirmación de la visita del Rey “es todo un orgullo” para la propia “ciudad”.

De hecho, sostiene que el acto organizado por la Fundación Princesa de Girona, que contará con la presencia de Felipe VI, es una magnífica oportunidad para poner en valor todo “el talento” que atesora Lugo y el trabajo realizado durante los últimos años para promocionarlo y convertirlo en un motor para generar riqueza.

Además, destacó el hecho de que Lugo fuese seleccionada entre otras muchos ciudades españolas para ser la sede de este acto.

El teniente de alcalde de Lugo y candidato del BNG a la Alcaldía de la ciudad, Rubén Arroxo, confirmó que el partido nacionalista no acudirá a ninguno de los actos a los que asista el próximo 5 de mayo en la capital lucense el Rey Felipe VI, porque “no se siente representado por él”.

“Una vez confirmada la presencia del Rey de España en Lugo la próxima semana, simplemente decir que los ediles del BNG no vamos a tener presencia” en los actos a los que acuda el monarca, dijo Rubén Arroxo a los medios de comunicación.

“Como organización democrática que somos, entendemos que los jefes de Estado de cualquier parte del mundo tienen que ser elegidos por la población. No deben ser jefes de Estado por herencia genética”, añadió.

Por ello, “en base a unos principios democráticos como los que tenemos en el BNG, entendemos que esa no es la forma de elegir a un jefe de Estado. No nos sentimos representados por él y, por lo tanto, no vamos acudir a sus actos”, concluyó.

ACTO CENTRAL

La organización del Tour del Talento Lugo 2023, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, ha confirmado oficialmente que el próximo 5 de mayo el rey Felipe VI presidirá el acto central de este encuentro en la capital lucense, “junto a las primeras autoridades de Galicia”.

Según ha informado la organización del Tour del Talento, el acto central tendrá lugar en el Auditorio Municipal Gustavo Freire y en el transcurso del mismo será comunicado el fallo del Premio Princesa de Girona Investigación Científica 2023, cuya elección ha sido realizada por un jurado de expertos y premiados de la fundación de años anteriores.

Antes de ese acto central, tendrá lugar, a primera hora de la mañana, la Feria de Muestras del Talento de Lugo en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL) y en el propio parking del auditorio, una feria sobre empleo pensada para poner en contacto a empresarios, desempleados y formadores.

En el mismo auditorio se celebrará a demás el Congreso «Importa», de la mano de la Fundación Lo que de Verdad Importa (LQDVI), cuyo programa incluye una serie de charlas que acercarán a los jóvenes valores como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad.