Los hosteleros de Lugo opinan que Yolanda Díaz se metió "en un jardín" por no "hablar con nadie"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (APEHL), Cheché Real, opina que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha "metido en un jardín" al afirmar que no le parecía "razonable" que los restaurantes estuviesen abiertos en España a la una de la madrugada.

Real opina que realizar estas afirmaciones "es meterse en un jardín, pero en un jardín que está floreciendo", con un "sector que está funcionando, generando empleo y riqueza" en un país que está a punto de llegar "a los noventa millones de turistas".

Además, afirmó que lo hizo "sin consultar con nadie", porque "no habló con nadie".

"Yo mismo formo parte del comité ejecutivo de Hostelería de España y con nosotros no habló. No habló en absoluto con nosotros para nada. No sé con quién consultó", añadió Real.





"No sabemos a qué viene esto"

"No sabemos muy bien a qué viene esto", dijo el también presidente de Hostelería de Galicia sobre el hecho de "hablar así de un sector que está funcionando bien y que es la envidia del resto de Europa". Por qué se plantea "en este momento el tema de los horarios", añadió, cuando "no hay ningún problema con los horarios".

De hecho, Real afirmó que "la inmensa mayoría de los empresarios del sector está cumpliendo la normativa a la perfección".

En la misma línea, animó a las autoridades a "perseguir" a aquellos otros que no la estén cumpliendo o estén "explotando" de algún modo a sus trabajadores, porque perjudican a todos los demás que sí cumplen con las exigencias que establece la normativa laboral.