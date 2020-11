Los contagios de Covid-19 repuntan en Lugo, pero baja el número de casos activos

En cuanto a la evolución del área sanitaria Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, según los datos publicados por el Sergas los contagios han vuelto a subir, con 65 confirmados por PCR en las últimas 24 horas -frente a los 34 del día anterior-, aunque bajan los casos activos, de 1.129 a 1.064.

Sube ligeramente el número de ingresados en planta en los hospitales públicos de la provincia, donde hay 55 pacientes internados, pero baja el número de personas que necesitan cuidados intensivos, con 3 personas en la UCI del HULA.

La evolución de la pandemia en la comarca de A Mariña ha mejorado sustancialmente en las últimas horas y dos de los municipios más afectados, que en estos momentos permanecen cerrados perimetralmente por orden de las autoridades sanitarias, como son Viveiro y Burela, han bajado del nivel rojo de alerta al descender el número de contagios.

Viveiro ha bajado desde ayer al nivel de alerta naranja, aunque se mantienen las restricciones decretadas por indicación del comité clínico, de modo que no se puede entrar o salir del municipio -salvo por causas debidamente justificadas-, la hostelería permanece cerrada y no se permiten reuniones de personas que no convivan en la misma casa.

En idéntica situación en cuanto a las restricciones se encuentra el municipio de Burela, donde “la responsabilidad social”, según su alcalde, está contribuyendo a cortar las cadenas de contagios, hasta el punto de que el municipio ha bajado en solo unos días del nivel rojo de alerta al amarillo.

De hecho, su alcalde, Alfredo Llano, informó de que si la situación sigue mejorando de este modo en el municipio, en los próximos días le pedirá formalmente a la Xunta de Galicia que evalúe la posibilidad de levantar el cierre perimetral del municipio y permita la reapertura de la hostelería local.

Siguen cerrados perimetralmente también Lugo y Monforte de Lemos, ambos en nivel rojo de alerta.