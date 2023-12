Los bomberos comarcales siguen en huelga: "los parques cierran porque no hacemos extras"

Después de los problemas que obligaron a cerrar o a reasignar efectivos para mantener el servicio de emergencias en los parques comarcales de Barreiros, Vilalba o Viveiro en los últimos días, los bomberos aclaran que, en la situación actual de huelga indefinida, simplemente se niegan a hacer “horas extra obligatorias” , pero “nadie falta a su turno” .

Después de meses de huelga indefinida en los parques comarcales, Héctor Fernández, que es delegado sindical del CSIF, dijo que “la situación es la misma que al principio”, precisamente porque “el número de efectivos es insuficiente”.

“No hacemos horas extra obligatorias para cubrir el servicio”, que es lo que quiere el Consorcio”, indicó Fernández, y solo con esa medida “hay que cerrar parques”, porque “con el personal actual no se da cubierto el servicio”.

En realidad, aseguró que “nadie está faltando a su turno de trabajo” y se están respetando los servicios mínimos decretados por la Administración.

"UN INSULTO"

El portavoz sindical lamentó que, después de tanto tiempo, “los únicos interesados en solucionar el problema son los bomberos”, porque en las reuniones para negociar una salida al conflicto laboral, Xunta y diputaciones provinciales han presentado una propuesta que es “un insulto”.

Según Fernández, la Administración pretende cubrir el servicio con “horas” por encima del horario estipulado, pero aun precio “por hora que está incluso por debajo de la ordinaria”.

“Eso nos lleva a pensar que la Administración o no quiere o no sabe arreglar este conflicto. O, quizás, y pensamos que ese es el problema, no se lo está tomando en serio”.