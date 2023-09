Los bomberos aseguran que el parque de Barreiros estuvo 24h cerrado por falta de personal

El Comité de Folga dos Bombeiros Comarcais de Galicia-integrado por representantes de los sindicatos UGT, CC.OO, CIG, SIBGAL, CSIF y USO- asegura que el parque de Barreiros, en la provincia de Lugo, “permaneció cerrado durante 24 horas este sábado” por el déficit de personal en el Consorcio Provincial.

Los sindicatos precisaron que los servicios mínimos establecidos por la Administración no fueron garantizados, habida cuenta de que un bombero estaba “de permiso por paternidad, solicitado en tiempo y forma”; el segundo, “en situación de incapacidad temporal de larga duración”; y el tercero había solicitado permiso para el cuidado de un familiar “por una intervención quirúrgica grave”.

Por ello, aseguran que el cierre del parque “fue responsabilidad únicamente del Consorcio Provincial de Lugo” y, concretamente, “de la decisión solidaria del presidente, José Tomé Roca, que es quien rige su funcionamiento”.

FALTA DE PERSONAL

“El cierre del parque no es culpa de la parte trabajadora, sino que se ha producido por la mala gestión del Consorcio, por no cubrir los turnos de trabajo y por la negativa a la negociación por parte de la institución”, afirma el comité en un comunicado.

Además, recuerda que “tanto el jefe del parque en funciones como la gerencia del consorcio no agotaron las medidas legales para evitar el cierre del parque”.

Por otra parte, precisó que, simplemente, si los trabajadores no hiciesen “horas extra de carácter voluntario, el servicio no estaría cubierto y no se podría garantizar el funcionamiento del mismo”.