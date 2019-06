Las XII Xornadas do Peregrino impulsan el Camiño Norte con 4 rutas por A Mariña y Terra Chá

Lugo, 03 de junio.- La Asociación de Amigos do Camiño do Norte ha presentado hoy la duodécima edición de las Xornadas do Peregrino 'Abrindo Camiño', con las que pretende impulsar esta ruta jacobea a su paso por la provincia de Lugo, concretamente por las comarcas de A Mariña y Terra Chá.

Para ello, este colectivo, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Lugo y de los ayuntamientos de Lourenzá, Mondoñedo, Foz, Barreiros y Guitiriz, presentó hoy en este último municipio, en la Casa Habanera de la localidad, las cuatro rutas que ha organizado para promocionar el Camiño Primitivo por la costa lucense y la Terra Chá.

Las tres primeras rutas serán los días 16, 23, 29 de junio y discurrirán por la variante marítima del Camiño Norte, de modo que pasarán por los municipios de Ribadeo, Barreiros, Foz, Lourenzá y Mondoñedo.

La cuarta discurrirá el día 30 de junio por el Camiño Norte a su paso por las localidades de Baamonde (Begonte) y Parga (Guitiriz).

Estas caminatas por la ruta jacobea se verán completadas con diversas actividades culturales, con actuaciones musicales, recitales de poesía e incluso la presentación de una revista conmemorativa.

Además, el día 30 de junio, habrá una mesa de debate en la que las asociaciones de amigos del Camiño de Santiago a su paso por Lugo analizarán las perspectivas del “Ano Xubilar y el Xacobeo 2021”, en el Salón Social del Centro de Iniciativas Turísticas de Parga.