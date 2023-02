Las 'furgotecas' inician en Triacastela su periplo por veinte municipios de Lugo y Ourense

'A furgoteca' , el nuevo servicio de bibliotecas móviles de la Xunta de Galicia, se estrenaba este martes en la localidad lucense de Triacastela, uno de los veinte ayuntamientos de las provincias de Lugo y Ourense en los que se implanta para acercar la lectura a los vecinos de esas zonas rurales.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participaba hoy en la puesta en marcha de este servicio y destacó que supone "una gran oportunidad”, dado que les ofrece a los vecinos de los municipios participantes la posibilidad de coger “en préstamo libros y revistas”, pero también “participar en las muchas actividades complementarias”, hacerse con el carné de usuario de biblioteca o conectarse a Internet.

En Triacastela se instaló la primera hora en la Casa Niño, cuyos usuarios disfrutaron de una sesión de cuentacuentos.

“Una propuesta de cercanías como 'A furgoteca' es esencial para acercar la cultura” a todo el mundo, dijo Lorenzo, quien recordó que “esta iniciativa arrancará mañana en la provincia de Ourense en el ayuntamiento de Trasmiras”.

En Lugo, además de en Triacastela, estará en Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedraf­ita do Cebreiro y Samos. En Ourense, además de en Trasmiras, también estará en Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra y Vilardevós.

En la furgoteca”, los usuarios pueden encontrar libros, películas, música o juegos físicos y digitales, así como publicaciones periódicas como revistas y periódicos.

También se pueden hacer los trámites de expedición de carnés de usuario, préstamo y devolución, formación en los sistemas de préstamos digitales. También distintas actividades de formación.

Tienen conexión a internet, equipos informáticos portátiles e impresora tanto para la persona encargada de la prestación del servicio como para el uso público.

Las bibliotecas móviles disponen, además, de personal de atención con un perfil técnico en ocio educativo y animación sociocultural.

Como complemento, ofrecen una programación estable, como clubes de lectura, cuentacuentos o encuentros con autores locales.