El jurado concluye que Ana Sandamil tenía “clara voluntad” de matar a su hija y la declara culpable

El jurado popular ha emitido este martes su veredicto sobre el crimen de Desirée Leal, una niña de 7 años, y ha determinado que la madre y única procesada, Ana Sandamil, tenía "clara voluntad" de acabar con la vida de su hija y "consciencia plena" para comprender sus actos, de modo que la ha declarado culpable por “unanimidad” de todos sus miembros.

Durante la lectura del veredicto, que ha tenido lugar esta tarde en la Audiencia Provincial de Lugo, el jurado ha reconocido que efectivamente Ana Sandamil padece un “trastorno de la personalidad”, pero también que sólo le “afecta parcialmente”, de modo que “no impide que esté en plenas facultades” para comprender sus actos.

De hecho, el jurado considera que la acusada tenía “clara intención de dar muerte a la víctima”, así como que lo intentó primero dándole de beber una mezcla “medicamentosa”, pero el resultado fue “fallido”, dado que la niña se negó a tomarse el líquido que le dio su madre y trató de defenderse.

Fue entonces, considera el tribunal, cuando la asfixió con sus propias manos, durante un período de tiempo que pudo llegar “a los cinco minutos”, circunstancia que, según su criterio, también demuestra “la clara voluntad” por parte de la madre de “acabar con su vida”.

Además, lo hizo, añade el jurado, con “conciencia plena” para “comprender sus actos”, porque el día de autos estaba “vigil, consciente y orientada”.

El jurado también apreció en el comportamiento de la acusada, después de matar a su hija, una actitud defensiva que no concordaba con la tesis de la defensa, que trató de probar en el juicio que Ana Sandamil fue víctima el día de los hechos de un brote psicótico que le impidió ser consciente de sus propios actos.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

A raíz de este veredicto, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular solicitaron para Ana Sandamil la pena de prisión permanente revisable.

Por su parte, el letrado de la defensa, Luis Rifón, aprovechó la “afectación parcial” reconocida por el jurado para solicitar que se rebaje “en un grado” la pena que se pide para su patrocinada, de modo que se dictamine el ingreso de Ana Sandamil en un centro psiquiátrico.

"SE HA HECHO JUSTICIA"

Conocido el veredicto, el padre de Desirée Leal, José Manuel, visiblemente emocionado, dijo que “por fin” se ha hecho “Justicia, de una vez por todas”.

Afirmó que pasar por un segundo juicio ha sido “inhumano”, pero también reconoció que el resultado final significa un “poco” de alivio.

“Mi niña ya no está, pero, por lo menos, siento un poco de alivio. Que ese monstruo, que esa asesina, sea apartada del resto de la sociedad civilizada”, añadió.

Cuando Ana Sandamil era conducida desde el interior de la sede judicial al furgón de la Guardia Civil que se encargaría de llevarla de nuevo a prisión, volvieron a vivirse momentos de tensión. “Púdrete en la cárcel”, le espetó el padre de Desirée Leal.

El abogado que ejerció la acusación particular en nombre del padre, Manuel Ferreiro, aclaró que los miembros del jurado entendieron que “pese a que ella presenta un trastorno, ese trastorno no guardó relación con los hechos y no había ningún tipo de delirio con respecto a su hija”.

MOTIVACIÓN DEL VEREDICTO

“En esta ocasión, de hecho, ya no le reconocen ningún tipo de atenuante. Entienden que actuó en pleno uso de sus facultades e hicieron un esfuerzo enorme para motivar” el veredicto y que “no pase lo de la otra vez”.

“Aunque quedan los recursos que”, previsiblemente presentará la defensa, “entendemos que no va a volver a suceder lo mismo que pasó en la primera vista oral, dado que Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó repetir este juicio al considerar que el veredicto de culpabilidad no había quedado suficientemente motivado en el primero.

“Fueron dos días muy duros, porque el veredicto no llegaba, pero hemos comprobado que ha sido por el esfuerzo motivador del jurado. Esperamos que termine la pesadilla para el padre, dentro de lo que es la desgracia sufrida”, añadió.

Según Manuel Ferreiro, en esta ocasión el “veredicto es muy trabajado”, con un “gran esfuerzo por parte del jurado”, porque niega la existencia de “ese delirio, que justificaría que le hiciese daño a la niña”. Por otro lado, matizó, explica “el estado mental en el que se encontraba” y cómo reaccionó ante la llegada de la Guardia Civil, porque estaba “consciente y orientada”, buscó “una coartada” y “simuló el intento de suicidio”.

Desde su punto de vista, el jurado aceptó la “tesis” de la acusación.