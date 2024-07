Jonathan Grandío asume a dirección de Atención Primaria en Lugo

A Consellería de Sanidade vén de nomear ao doutor Jonathan Grandío Gómez como novo director de Atención Primaria da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, substituíndo no cargo a María Núñez Temes, que exercía esa responsabilidade desde o ano 2021 e que cesa a petición propia.

Ata o de agora, o doutor Grandío exercía como médico de familia no centro de saúde de Fingoi (Lugo). A partir de agora, pasará a dirixir unha área estratéxica e fundamental para o Sergas, a Atención Primaria, coa misión de fortalecer e potenciar este nivel asistencial na provincia de Lugo.

Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, formouse como especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, vía MIR, no Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Ten un máster en Urxencias e Emerxencias; outro en Medicina Paliativa e de Tratamento de Soporte do Enfermo con Cancro e outro en Administración e Dirección de Empresas.

TRAXECTORIA

O doutor Jonathan Grandío iniciou a súa carreira profesional como médico de urxencias no Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). Posteriormente, traballou como facultativo no Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de Santiago de Compostela e no Hospital Universitario Lucus Augusti.

Grandío Gómez é persoal estatutario fixo do Sergas, na categoría de médico de familia de Atención Primaria desde o ano 2019. Ata ser nomeado director de Atención Primaria da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos exercía como médico no centro de saúde de Fingoi (Lugo).

OBXECTIVOS

O novo director de Atención Primaria da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte terá como obxectivos primordiais potenciar este nivel asistencial para que sexa o eixe vertebrador do sistema público de saúde, fortalecer os seus valores de proximidade, accesibilidade e equidade, e detectar todas aquelas áreas susceptibles de mellora, co fin de consolidar e fortalecer a Atención Primaria na provincia.

Fomentar a capacidade de resolución deste nivel asistencial, en coordinación cos xefes de servizo de Atención Primaria e potenciar a coordinación coa Atención Hospitalaria, para garantir unha asistencia integral, continuada e centrada nas necesidades do paciente, serán piares fundamentais do seu traballo.