Investigan el origen de un brote de coronavirus en A Mariña donde hay al menos diez positivos

Las autoridades sanitarias investigan el origen de un brote de coronavirus detectado en la comarca de A Mariña, donde ocho miembros de una misma familia, que se reunieron para comer el pasado día 13 de junio en el municipio de Xove han dado positivo, mientras que otras 25 personas están todavía pendientes del resultado de la PCR.

Uno de los infectados acudió el pasado martes al PAC de Burela al notar síntomas compatibles con una infección por coronavirus y, al dar positivo en la prueba, se activó inmediatamente el protocolo y la Plataforma de Vixilancia y Control Epidemiolóxica y los Servizos de Medicina Preventiva e Saúde Pública do Sergas se pusieron de forma inmediata a rastrear a sus contactos.

Otras siete personas, todas ellas de su mismo círculo familiar han dado positivo, cuatro han dado negativo y otras veinticinco están todavía pendientes de resultado.

En este momento, la mayoría de las ocho personas que han dado positivo no presentan síntomas , excepto dos que si han presentado un cuadro muy leve, aunque todos ellos tendrán que guardar el correspondiente período de cuarentena, de catorce días, dado que ninguno ha tenido que ser hospitalizado.

En cuanto a los demás, permanecerán también en sus domicilios, con el seguimiento de la Plataforma de Vixilancia y Control Epidemiolóxica y los Servizos de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

La Consellería de Sanidade ha rastreado hasta este momento a unas cuarenta personas relacionadas con este brote y sigue investigando a los posibles contactos, dado que todavía no ha dado con el origen de la infección.

De hecho, aunque tiene más o menos claro quién puede ser la primera persona contagiada que provocó este brote, de momento aún no se sabe cómo pudo haberse infectado, dado que no existe constancia de que hiciese viajes recientes, por lo que no se descarta que se trate de una situación de transmisión comunitaria.

Por otra parte, además de los casos positivos en el entorno de esa familia de Xove, han sido detectados al menos otros dos en la comarca de A Mariña, uno de ellos un vecino de Burela de 71 años que tuvo que ingresar ayer en el hospital y otro el de una mujer que fue sometida a una prueba PCR antes de pasar por una intervención quirúrgica.