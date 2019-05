Informativo Provincial martes 28 de mayo 12:50-13:00 horas

Lugo, 28 de mayo.- No Informativo Provincial de Cope Lugo seguimos a analizar os resultados electorais. Quince alcaldías da nosa provincia e o goberno da Deputación están pendentes de pactos. O Partido Socialista pode sumar oito alcaldías máis e o Bloque outras dúas, Barreiros e Muras, que se sumarían ás de Ribadeo e A Pobra do Brollón. O Partido Popular precisa un acordo con Ciudadanos para gobernar no Corgo. Entretanto, todo parece indicar que a alcaldía do Páramo quedará en mans da candidatura independiente, o mesmo que a de Sarria. O Partido Socialista, previsiblemente, gobernará de novo na Deputación de Lugo. Pode facelo en solitario ou en coalición co BNG.