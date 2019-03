Informativo Provincial lunes 4 de marzo 12:50-12:30 horas

En el Informativo Provincial de Cope Lugo hoy hablamos de la presentación por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del anteproyecto de la Estación Intermodal y del desencuentro con la Xunta de Galicia que, a pesar de ser socia del Gobierno de España en la ejecución de esta infraestructura, a día de hoy no tiene información de ese documento. También hablamos de la inauguración de la Casa do Concello de Abadín por parte del presidente de la Xunta de Galicia y de las manifestaciones del fin de semana, la feminista y la que montaron los vecinos de As Gándaras contra los ocupas.