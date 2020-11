Una mujer de 72 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada en Foz. También hablamos de la situación del coronavirus, que no da tregua en nuestra provincia, vuelven a subir los positivos y los casos activos de Covid-19. El comité clínico de la Xunta mantiene en seguimiento a Lugo capital, Sarria, Vilalba y Chantada. No se descartan nuevas restricciones si la situación no mejora.