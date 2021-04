Informativo Provincial de Cope Lugo. 20 de abril. 13:20 horas

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a los cinco implicados en un reyerta entre dos familias gitanas que se producía el pasado jueves a las puertas del colegio de As Gándaras. El resultado fue de cuatro personas heridas que tuvieron que recibir atención médica. Todos los detenidos presentan antecedentes policiales. Cuatro de los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración en Comisaría. Uno de los dos arrestados fue enviado directamente a prisión por intento de homicidio.

Agentes de la Policía Local de Lugo se vieron obligados a intervenir como consecuencia de seis fiestas celebradas en domicilios particulares de la ciudad durante el fin de semana. Alguna de ellas se prolongó hasta las cuatro de la mañana.

En dos de esas fiestas, los agentes tramitaron 24 denuncias por infringir las normas decretadas por las autoridades sanitarias para frenar la pandemia. En domicilios de la Rúa do Prado y de la Ronda de Fontiñas, había personas no convivientes y, además, no hacían uso de la obligatoria mascarilla.