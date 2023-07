Un incendio, posiblemente provocado, devora las instalaciones de un astillero en Cervo

Un incendio que se produjo la pasada madrugada dejó totalmente destruido un astillero de pequeñas embarcaciones en el municipio lucense de Cervo, concretamente en la localidad de San Cibrao, en la zona de Lieiro.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), la central del 112 Galicia recibió la señal de alerta por el fuego sobre las tres de la madrugada.

Los trabajos de extinción se prolongaron durante horas, prácticamente hasta las ocho de la mañana, pero aún así, el 112 informó de que las consecuencias del incendio son “irreparables”, dado que el fuego “echó a perder tanto la estructura como todo lo que había dentro”.

Afortunadamente, no hubo que lamentar consecuencias para las personas.

De momento se desconocen las causas del fuego, que provocó una gran alarma en el entorno, lo que hizo que el 112 Galicia recibiese múltiples llamadas apenas unos minutos después de las tres de la madrugada para avisar del fuego.

Todas las personas que contactaron con el servicio de emergencias coincidían plenamente en la localización y descripción de los hechos.

De ese modo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Viveiro y de los miembros del GES de Cervo. También se pidió colaboración a los compañeros del parque de Barreiros, sin embargo, el dispositivo que ya trabaja en el punto confirmó enseguida que tenía controlada la situación.

Aun así, la extinción del fuego se demoró durante horas, hasta las ocho de esta mañana, pues los bomberos tuvieron que sofocar pequeños focos que iban surgiendo.

En este operativo participaron también los agentes de la Guardia Civil.





El PROPIETARIO AFIRMA QUE FUE PROVOCADO

El propietario del astillero, Francisco Fra, no tiene dudas de que el incendio fue “claramente provocado” y no contempla la posibilidad de que el fuego en sus instalaciones se generase de forma fortuita.

El fuego provocó importantes desperfectos en uno de los únicos astilleros de ribera que quedaba en A Mariña -en la zona de Lieiro, en la localidad de San Cibrao-, con más de un siglo de antigüedad.

El actual propietario aseguró que el incendio “fue provocado”, que “no hubo ni cortocircuito ni hubo nada” que pudiese provocar las llamas en las propias instalaciones.

“Yo siempre corto la corriente, como ya lo hacía mi padre. Todos los días, a mediodía y por la noche”, aseguró Francisco Fra. “Nunca queda corriente, esto fue provocado”, aseguró.

De hecho, dijo que “se ve claramente, porque el fuego comenzó en una especie de almacén que no tiene corriente. Ni luz tiene”.

“No sé qué se le pudo pasar por la cabeza a quien hizo esto. No ha sido algo fortuito. Es triste decir estas cosas, pero no vamos a ocultar la realidad”, se lamentaba.

Las pérdidas provocadas por el incendio son cuantiosas. A falta de una valoración completa, el propietario reconoció que todo no se ha quemado, pero sí, probablemente, la mitad de las instalaciones, además de madera y maquetas.