Hernando en Cope Lugo: “Nunca hemos tenido un presidente tan indigno como Sánchez”

Lugo, 16 de abril.- El exportavoz del grupo Popular en el Congreso de los Diputados y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Rafael Hernando, ha afirmado que España “nunca ha tenido un presidente tan indigno como Pedro Sánchez”, que ha “radicalizado, polarizado y enfrentado a la sociedad española y les “ha dado alas a los radicales”.

Hernando hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a Cope Lugo, el mismo día en el que participó en un acto de campaña del Partido Popular en la capital lucense, acompañado por los candidatos locales al Congreso y al Senado.

“Nunca hemos tenido un presidente tan indigno y tan cobarde, que ni siquiera se atreve a un cara a cara” con el líder del PP, Pablo Casado, “por primera vez en democracia” y que incluso “se niega a debatir en la televisión pública, a pesar de que es claramente una televisión entregada al Partido Socialista y a Podemos”.

Según Hernando, Sánchez quiere arreglar “el problema de Cataluña dando más competencias a los golpistas e independentistas”, lo que, a su juicio, supone darles “alas”.

“También les está dando alas a los radicales que boicotean los actos del Vox, el PP y Ciudadanos de forma violenta. Sánchez es un presidente que ha radicalizado, polarizado y enfrentado a la sociedad española”, añadió.

De hecho, opina que el candidato socialista “está encantado con el surgimiento de Vox”, porque “siempre soñó con un partido que rompiese la unidad del centro-derecha”.

“Ya surgió Ciudadanos y ahora ha salido Vox, pero los que votaron al Partido Popular no tienen ningún motivo para no volver a hacerlo, porque nosotros no somos la derechita cobarde” que dijo Santiago Abascal, aclaró Hernando, quien recordó la actuación del Gobierno en Cataluña, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la detención de los responsables del “Procés” o la resistencia del Gobierno de Rajoy a una intervención por parte de la UE.

En ese sentido, hizo un llamamiento “a concentrar el voto” para ganar “al Sanchismo”, porque España “no se merece a un presidente radical, que busca lo peor de nuestra historia para abrir heridas”.

En cuanto a las encuestas, que sitúan al Partido Socialista como primera fuerza política, Hernando asegura que no se cree esos sondeos de opinión.

“No me creo las encuestas. Hay mucha gente que todavía no ha decidido su voto. Hay una alta volatilidad, pero yo no me creo que Sánchez vaya a ganar las elecciones”, afirmó, al igual que tampoco le da crédito al supuesto porcentaje de indecisos que refleja el último sondeo del CIS, porque opina que “es la escusa del señor Tezanos para cubrirse” las espaldas cuando se conozca el verdadero resultado electoral.