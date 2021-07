El Gobierno ofrece alternativas a Alcoa, pero la multinacional no se compromete a vender a un tercero

El Gobierno español se comprometió este lunes con Alcoa a facilitarle la venta de su planta de aluminio de San Cibrao (Lugo), con asistencia para comprobar la solvencia de los posibles compradores y ayudas públicas para el plan industrial.



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantuvo ayer en la ciudad de Pittsburgh una reunión con el CEO de Alcoa, Roy Harvey, en la que ambas partes adquirieron compromisos para concluir con esta crisis que mantiene en vilo a la comarca lucense de A Mariña, donde se sitúa la citada planta y que, como reconoció la propia Maroto, ha durado "demasiado tiempo"



Tras la reunión, Maroto explicó que le ofreció a la multinacional estadounidense las "herramientas" que necesite para facilitar la venta de su fábrica de San Cibrao.



La ministra puso sobre la mesa una propuesta que el Gobierno español ha consensuado con la Xunta de Galicia y con los representantes de los trabajadores, en la que exige a la compañía que evalúe las cuatro ofertas de compra que ha recibido.





Acompañamiento

En dicha propuesta el Gobierno se compromete al "acompañamiento" en los planes industriales y laborales que acuerden las partes compradora y vendedora para asegurar el futuro industrial de la planta, incluidos los posibles riesgos sobrevenidos de la decisión de venta.



Este acompañamiento incluiría líneas de ayudas públicas que se pueden aplicar tanto al plan industrial como energético.





La postura de Alcoa

En un comunicado, Alcoa ha dado su versión de la reunión que ha mantenido este lunes con Maroto en Pittsburgh (EEUU) para tratar sobre la situación de la fábrica de la multinacional del aluminio en San Cibrao.



Al término de la reunión, la ministra ha dicho que el Gobierno ha ofrecido "herramientas" para facilitar la venta de su fábrica y también que Alcoa se ha comprometido a "desbloquear" la venta, si bien el presidente de Alcoa decía posteriormente en el citado comunicado que la multinacional no se ha comprometido a venderla directamente a un tercero.



Alcoa explica que, aunque la ministra propuso acciones que el Gobierno español podría tomar, lamenta que éstas no incluyan una venta directa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).



La multinacional está convencida de que la venta de la planta a la SEPI es la forma de dar mayor seguridad, tanto a los trabajadores como a la empresa, de que la venta cuenta con el apoyo del Gobierno español.



Explica, además, que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la venta de las planta de Alcoa de A Coruña y Avilés (Asturias), que condenó a la multinacional por su venta al fondo de inversión suizo Parter Capital en su día, "ha puesto de manifiesto los riesgos de vender plantas inviables en las que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso".



Además, dice que la inviabilidad de la planta de San Cibrao, que produce aluminio primario, "tiene relación directa con la falta de competitividad del marco energético en España", algo que dice que aún no ha resuelto el Gobierno español.



Alcoa recuerda que asumió el compromiso de un proceso de venta de la planta a la SEPI, incluyendo una importante contribución económica, como alternativa a un proceso de despido colectivo y firmó un acuerdo con el comité de empresa para vender la fábrica, con el organismo público como compradora inicial.



La multinacional estadounidense dice que en todo momento ha trabajado de buena fe para facilitar la venta de la planta de aluminio de San Cibrao y ha hecho las gestiones necesarias para conseguir este objetivo compartido por todas las partes.