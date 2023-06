Gato no dejará la corporación de Monterroso para facilitar un pacto de gobierno

A seis días del pleno de constitución de las corporaciones locales, la posibilidad de un pacto de gobierno que le dé estabilidad al Ayuntamiento de Monterroso durante los próximos cuatro años está todavía en el aire, porque la posibilidad de que el Partido Socialista encabece un bipartito con BNG y PG pasa por la retirada de su cabeza de lista, el veterano Antonio Gato Soengas.

La agrupación local de Monterroso celebró ayer una asamblea extraordinaria en la que se le pidió a Antonio Gato, recuperado para estas elecciones por el PSdeG -a pesar de que ya no es militante-, que diese un paso atrás para llegar a un pacto de gobierno.

Sin embargo, en declaraciones a Cope Lugo, Gato Soengas aseguró que no tiene intención de dejar la corporación local. “No lo voy a hacer”, aseguró el exalcalde de Monterroso, quien concurrió a estos comicios con 78 años.

“No soy socialista de carné”, dijo Gato Soengas, “aunque lo fuitoda la vida”. También precisó que “los máximos dirigentes del PSdeG me ofrecieron esta posibilidad, que yo abracé con todo el cariño y con toda la dedicación, porque comparto esa ideología”.

"NO LO VOY A HACER"

Sin embargo, “ahora me dicen que me tengo apartar. No lo voy a hacer. No voy a defraudar a los electores que votaron a una candidatura que yo encabecé. No sería coherente”, añadió.

“Quiero ser absolutamente responsable y coherente con aquellos que me votaron. Voy a continuar en la corporación para no fallarle a aquellos que me votaron y defender los intereses de Monterroso. Y punto”, concluyó el exalcalde.