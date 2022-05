Gasolineras lucenses todavía no han cobrado el dinero correspondiente a la bonificación

La asesora legal de la asociación que agrupa a las estaciones de servicio de la provincia de Lugo, Lourdes Pardo, ha reconocido que existe “mucha preocupación” en el sector por la situación que ha generado la bonificación aprobada por el Gobierno de 0,20 euros litro repostado, porque “todos los gasocentros” y al menos cinco gasolineras lucenses aún no han cobrado el dinero que han adelantado.

En declaraciones a Cope Lugo, Lourdes Pardo reconoció que existe por parte del sector “mucho malestar y mucha preocupación”, por todas las complicaciones que ha supuesto para el sector la gestión de esta bonificación, pero también por el hecho que algunas gasolineras “cobran tarde” el dinero que antes tuvieron que adelantar y otras ni siquiera han recibido la transferencia.

Según Pardo, a día de hoy, cinco gasolineras de la provincia no han cobrado todavía el dinero que han tenido ir adelantando en las últimas semanas para cubrir esa bonificación, y tampoco lo han hecho los “gasocentros”, que suministran combustibles para instalaciones -como las calefacciones- o para los profesionales del sector agroganadero.

DIFICULTADES

Precisó, además, que en el caso de las gasolineras que todavía no han cobrado, la dificultad no reside en que sus gerentes hayan trasladado mal los datos al Ministerio, sino en “problemas con la codificación” por parte del Gobierno, que todavía no han sido solucionados.

“Han informado de que esta semana se les va a pagar a todas”, dijo Pardo, pero la situación es realmente “muy compleja”, porque las estaciones de servicio “no tienen capacidad para seguir adelantando” el dinero correspondiente a la bonificación.

Por otra parte, afirmó que los propietarios de estos negocios también están “disgustados y decepcionados”, porque se insinuó que las gasolineras habían aprovechado la bonificación del Gobierno para subir el precio de los carburantes, algo que “no es cierto” y “así lo han dejado claro los informes del Tribunal de Cuentas”.