Un ganadero de A Pastoriza que tuvo que tirar 14.000 litros de leche espera que la empresa se los abone

Manuel Legaspi, un ganadero del municipio lucense de A Pastoriza que tuvo que tirar en días pasados 14.000 litros de leche producida en su granja como consecuencia de la huelga del transporte, confía en que, finalmente, la empresa con la que ha firmado un contrato de recogida, Lactalis, asuma esas pérdidas, que rondan los 6.000 euros.

En declaraciones a Cope Lugo, precisó que la propia empresa le comunicó la intención de la compañía de abonar “la leche que no pudo recoger” como consecuencia del paro en el sector del transporte, aunque tendrá que esperar hasta que le llegue la factura correspondiente a este mes para comprobar si, finalmente, no tiene que asumir esa pérdida en la cuenta de resultados de la explotación.

Legaspi, que tiene una explotación con unas 250 vacas en ordeño, precisó que la empresa le explicó que no podía recogerle la leche porque tenía “la fábrica colapsada”, porque no le llegaban “bricks para envasar” y no tenía capacidad para “descargar los camiones de recogida”.

25.0000 litros

Sin embargo, la empresa reanudó ayer la recogida y le vació “el tanque” de la explotación. Explicó que “tiene capacidad para almacenar unos 25.000 litros y cada día la granja produce unos 10.000”, de modo que el camión de la compañía recoge la leche cada dos días.

“No sabemos si mañana van a venir a recoger. Esperamos que sí, porque no podemos aguantar más de dos días sin que nos recojan la producción”, dijo Legaspi, quien también espera que empiecen las negociaciones con los transportistas que han convocado el paro para retomar “el camino de la normalidad”.

En todo caso, no es demasiado optimista, porque “de momento no hay negociaciones. Ni siquiera un principio de acercamiento. Cómo se puede llegar así a un acuerdo”, se preguntaba.