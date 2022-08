El fuego se reaviva en varias zonas de O Courel días después de su extinción

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, confirmó que en las últimas horas el fuego se ha reavivado en varias zonas del ayuntamiento que habían sido afectadas por el incendio que arrasó 11.000 hectáreas de monte durante la segunda quincena de julio y que la Xunta de Galicia dio por extinguido el pasado jueves.

En declaraciones a COPE Lugo, Castro indicó que las altas temperaturas de los últimos días provocaron una reactivación del fuego en Ferreirós de Arriba, donde "tuvieron que ir las avionetas a apagarlo" hasta que quedó controlado durante la tarde de este martes.

"No solamente pasó en Ferreirós, aunque sí fue el foco más importante", precisó la regidora, quien también señaló que las "altas temperaturas" de los últimos días ayudaron a "reanimar focos que estaban supuestamente apagados".



"Ayer llegamos a alcanzar los 37 o 38 grados, estamos así todos los días hasta que no bajen las temperaturas y esto nos provoca ansiedad por que siga prendiendo fuego en varios puntos del municipio", advirtió la alcaldesa de Folgoso do Courel.

"Hoy parece ser que las temperaturas bajan un poco, a ver si nos dan un poco de tregua", imploró Castro.

Con respecto a las ayudas articuladas por la Xunta para paliar los daños causados por el fuego en propiedades particulares y explotaciones agrarias, la alcaldesa de Folgoso do Courel indicó que se está organizando todo "para que nadie quede sin ellas y que se puedan tramitar lo antes posible".

"Estamos poco a poco intentando recuperar la normalidad dentro de todo este desastre", lamentó Castro.