El fuego no avanza en O Courel

La Consellería do Medio Rural ha incrementado en las últimas horas el número de efectivos terrestres, con la llegada de más agentes forestales, más brigadas y más motobombas, en un dispositivo que lleva más de una semana trabajando para tratar de extinguir el incendio que ya ha arrasado unas 10.000 hectáreas en las parroquias de Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón.

Trabajan en las labores de extinción 19 técnicos, 188 agentes forestales, 289 brigadas, 150 motobombas, 13 excavadoras, 1 unidad técnica de apoyo, 20 aviones, 26 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, medios que, al menos de momento y según la información facilitada por Medio Rural, han conseguido frenar el avance de las llamas.

De hecho, desde ayer no ha aumentado la superficie quemada, que se mantiene en unas 10.000 hectáreas, lo que convierte a este incendio, de todas formas, en uno de los más grandes de la historia reciente en Galicia y, además, en una zona de gran valor ecológico, dentro del Geoparque de la Unesco Montañas do Courel.

Además, se mantiene el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a los núcleos de Parada dos Montes y Carballal, en Folgoso, y Busto, en A Pobra do Brollón.

Además de asegurar el perímetro, los medios de extinción siguen concentrado parte de sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue a un bosque único en Europa: A Devesa da Rogueira.

En Folgoso do Courel también permanece activo el incendio que comenzó en la parroquia de Seceda, un fuego que ya ha calcinado 1.100 hectáreas y que mantiene activo el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de Gamiz, en el vecino municipio de Samos.

Para sofocar las llamas trabajan en la zona 19 agentes forestales, 30 brigadas, 14 motobombas, 6 aviones, 6 helicópteros y militares de la UME.

CERVANTES, QUIROGA, PALAS Y ANTAS

En A Montaña lucense, en el municipio de Cervantes, han quedado estabilizado y controlado los dos incendios que permanecían activos en Cereixedo y O Castro, respectivamente, después de quemar unas 85 hectáreas.

En la zona sur, en Quiroga, ha quedado estabilizado el incendio de Nocedo y controlado el de la parroquia de Outeiro, tras quemar 275 hectáreas.

En la comarca de A Ulloa, quedó controlado en las últimas horas el que afectaba en Palas de Rei a la parroquia de Ramil, donde ardieron 375 hectáreas y donde llegó a estar activado el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a las casas.

También ha quedado controlado el fuego que ha quemado 40 hectáreas en la parroquia de San Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla.

