Ferreiro dice que hasta ahora el PSdeG “apostó por no pactar con el BNG” en la Diputación

Lugo, 28 de mayo.- El portavoz del grupo provincial nacionalista, Xosé Ferreiro, ante la posibilidad de un pacto para formar gobierno en la Diputación Provincial con el PSdeG, recordó que “en los últimos años” el actual presidente de la institución, el socialista Darío Campos, buscó acuerdos con el PP y “apostó por no pactar con el BNG”.

“Es muy pronto todavía para decir nada”, dijo Ferreiro, en relación con las “consecuencias” de los resultados electorales para la formación de un nuevo gobierno en la Diputación de Lugo, porque “los órganos del BNG todavía están estudiando las distintas posibilidades que hay y no hay nada decidido hasta este momento”.

En todo caso, sí aclaró que “lo único cierto es que en el último año el actual presidente -el socialista Darío Campos- apostó por llegar a acuerdos, a espaldas del BNG, con el Partido Popular”.

“No sé si va a seguir intentando llegar a algún tipo de pacto con el PP en esta legislatura, porque lo que está claro es que, a día de hoy, el señor Campos siempre apostó por no pactar con el BNG. No sé si va a cambiar de postura o el propio partido va a cambiar de postura. No tenemos ninguna noticia al respecto”, añadió.

En cuanto a las condiciones que tienen que darse para un posible pacto, Ferreiro afirmó que eso “lo tiene que decir él -Campos-”, porque hasta ahora “su modelo de negociación” no pasaba por llegar “a acuerdos con el BNG”.

“Primero tiene que tener la voluntad de llegar a acuerdos con nosotros y luego exponer su proyecto. Después valoraremos. De todos modos, no lo vamos a decidir nosotros”, aclaró el diputado nacionalista, sino “los propios órganos del BNG, conjuntamente con los diputados” nacionalistas en el próximo mandato.

“Es muy pronto para aventurar nada”, zanjó.