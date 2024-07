Fernando Fernández Lamelo asume a dirección asistencial do Sergas en Lugo

A Consellería de Sanidade vén de nomear ao doutor Fernando Fernández Lamelo novo director Asistencial da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, substituíndo no cargo a Rafael Monte Secades, actual xefe de servizo de Medicina Interna do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). O departamento sanitario da Xunta de Galicia tamén nomeou á facultativa Montserrat Ortiz Piquer, como directora de Atención Hospitalaria da área sanitaria lucense.

O doutor Fernández Lamelo era, ata o de agora, director de Atención Hospitalaria da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, cargo que ocupaba desde o ano 2013. O seu posto será asumido a partir de hoxe por Montserrat Ortiz Piquer, facultativo da Unidade de Coidados Intensivos do HULA e coordinadora de Transplantes desde o 2005.

Fernando Fernández Lamelo é licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela e diplomado en Sanidad pola Escuela Nacional de Sanidad. Formouse como especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, vía MIR, no Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. Posúe un diploma de Estudios Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela e un máster universitario en Xestión e Planificación Sanitaria para directivos da saúde, ademais de diversos cursos formativos no ámbito da xestión e a organización de sistemas sanitarios.

UNHA CARREIRA LIGADA A LUGO

O doutor Fernández Lamelo iniciou a súa carreira profesional como médico de Atención Primaria dentro da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos. Posteriormente, traballou como facultativo no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

No ano 2008 asume as súas primeiras responsabilidades no eido da xestión e a organización sanitaria como subdirector médico do Complexo Hospitalario Xeral-Calde, cometido no que permanece ata que, en 2013, pasa a facerse cargo da dirección de Atención Hospitalaria da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, posto no que permaneceu ata hoxe, cando asume a Dirección Asistencial da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.