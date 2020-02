Feijóo recuerda en Lugo que el objetivo de Vox es “echar al presidente de la Xunta actual”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo mantiene abiertas de “par en par” las puertas del Partido Popular a aquellos dirigentes de Ciudadanos que se quieran sumar a su proyecto para las elecciones autonómicas del 5 de abril, pero con Vox dijo que es “imposible pactar”, porque su “objetivo fundamental” es “echar” al actual jefe del gobierno gallego.

“Yo no formo parte de la ejecutiva de Ciudadanos ni soy militante de Ciudadanos. Por lo tanto, yo lo que le deseo a Ciudadanos es que haga un buen congreso, escojan a la mejor candidata o al mejor candidato que tengan y busquemos un acuerdo en el centro derecho en España”, dijo Feijóo.

En cuanto “a las tácticas” y a las “estrategias del congreso de Ciudadanos”, Feijóo dijo que no debe “opinar”.

“Cuando la estrategia de Ciudadanos afecta a mi partido, es cuando yo creo que debemos distinguir la estrategia del congreso de Ciudadanos del 15 de marzo de la estrategia de las elecciones gallegas. Yo pido para Galicia un respeto, que se hable de los asuntos gallegos y que se hable de los temas que nos importan a los gallegos”, añadió.

En este momento, añadió Feijóo, estamos “en precampaña electoral” y lo que interesan “son los proyectos” políticos para Galicia, que en el caso de su formación es “conocido”, porque se basa en “abrir de par en par una organización transversal, que es el Partido Popular de Galicia, a cualquier dirigente de Ciudadanos que quiera sumar”.

Ese “es el proyecto”, dijo Feijóo, que va a “mantener” el Partido Popular, “no en los próximos días”, sino hasta que “se cierren las listas electorales”.

“Ese es nuestro proyecto, si alguien quiere sumar, para realmente mejorar y tener más seguridad de una posible mayoría absoluta del Partido Popular de Galicia y de las personas que conformen sus listas, nosotros estamos a disposición”, precisó.

En todo caso, se mostró contrario a “entrar en disquisiciones internas de Ciudadanos”, porque no tiene “legitimidad para hacerlo” y además no le “corresponde”.

“Lo que me corresponde es mantener abiertas las puertas del PP, no a los votantes de Ciudadanos, porque la mayoría de ellos nos han votado y esperamos que lo sigan haciendo, sino a los propios dirigentes de Ciudadanos”.

Encuestas

En cuanto a los sondeos que le dan de nuevo la mayoría, dijo que lo que cuentan son los votos.

“Nosotros valoramos el resultado de las encuestas, pero lo único que vale es el resultado de las urnas”, recordó Feijóo, y “en este momento” tienen “cero votos” todos los partidos que se presentan a las elecciones.-

Reconoció, eso sí, que los institutos demoscópicos que han sacado sondeos merecen “credibilidad”, porque en otras ocasiones han acertado en sus predicciones.

Aún así, recordó que “no se puede dar un balón por perdido” y que hay que “jugar un partido” que acaba de “comenzar”.

“No estaba previsto que ayer el Celta le empatase al Real Madrid, y sin embargo le empató y creo que mereció ganar. Por consiguiente, hay equipos que antes de empezar el partido parece que van a ganar, pero vamos a ver como acaba el partido”, añadió.

No habrá pacto con Vox

Al ser preguntado por un posible pacto postelectoral con Vox, recordó que “cuando viene Galicia dice muy claramente cual su objetivo fundamental y el objetivo fundamental de los dirigentes de Vox es echar a Feijóo de la Xunta”.

“El presidente de la Xunta soy yo, yo no quiero que me echen. Para eso me presento, para intentar convencer a los gallegos de que somos la mejor opción”, insistió.

“Con aquellos que nos quieren echar es imposible pactar. Al contrario, forma parte de la oposición, porque tiene el mismo objetivo que el Partido Socialista, que Podemos y que los nacionalistas, que es echar al presidente de la Xunta”, añadió.