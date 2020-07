Feijóo le pide al gobierno que utilice fondos europeos para rescatar a Alcoa temporalmente

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido desde Lugo al Gobierno de España que una parte de los 10.000 millones de euros de fondos europeos de los que hoy se hablará en el Consejo de Ministros sea destinada al rescate temporal de la fábrica de Aluminio Primario que la multinacional tiene en A Mariña.

Feijóo afirmó que el gobierno gallego no va “a aceptar el cierre político de Alcoa”, porque está convencido de que si la fábrica deja de producir aluminio primario será “por una decisión política” y no porque la planta no sea “viable”.

Por ello, en un acto de campaña con empresarios de Lugo, Feijóo le pidió al Gobierno de España que apruebe ya una tarifa eléctrica competitiva o, si no fuese posible hacerlo en este momento, que entre de forma “transitoria” en el capital de la propia empresa, para “garantizar su supervivencia”, hasta que se apruebe un nuevo marco energético.

El presidente de la Xunta dijo que el problema con el que se topa Alcoa es el elevado precio de la energía, porque producir aluminio primario no es rentable si ese precio supera “los 38 euros por MW”, algo que ha sucedido entre los años 2018 y 2019, lo que ha llevado a la multinacional a perder mucho dinero.

De hecho, aseguró que “si hubiese una tarifa eléctrica competitiva”, aunque la multinacional americana decidiese marcharse, “el problema sería menor”, porque la Xunta ha mantenido contactos con empresas “interesadas en comprar” esa fábrica.