Fallece una mujer de 85 años al ser alcanzada por un tren de mercancías en Bóveda

Una mujer de 85 años falleció al ser alcanzada por un tren en Bóveda (Lugo), en un accidente registrado en el punto kilométrico 376 de la línea férrea CV-800, entre las estaciones de Rubián y Oural, según ha informado la central que coordina la atención a las emergencias en Galicia.



El personal de Adif contactó con el 112 Galicia para informar de este accidente sobre las 16:30 horas de este martes. Según se indicó en esa llamada, el tren estaba detenido en el lugar del accidente, a seiscientos metros de la estación de Rubián, en sentido Oural. El convoy transportaba mercancías no peligrosas.



Con estos datos, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Monforte de Lemos y de los agentes de la Guardia Civil. También se desplazó al lugar del accidente personal de seguridad de Adif.





RESCATE



Según indicó Adif al 112 Galicia, la línea ferroviaria no estaba electrificada al no tener catenaria. De este modo, los servicios de emergencia pudieron acceder con seguridad hasta el lugar donde se encontraba la persona alcanzada por el tren.



Los Bomberos de Monforte comunicaron al 112 Galicia que la persona estaba en una zona accesible de la vía, por lo que no tuvieron que intervenir para liberarla. Por su parte, los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarla.



Ahora, las fuerzas del orden tratan de esclarecer las circunstancias del suceso.