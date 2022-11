Exalcalde de Muras: “Me castigan por emplear a todo el mundo”

El exalcalde de Muras, Isaam Alnagm, lamentó haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo a nueve años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público con facultades de contratación, por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa, porque opina que no cometió “ningún error”.

El tribunal considera probado que entre 2012 y 2015 el acusado, en su condición de regidor municipal, suscribió con diversas personas contratos laborales de carácter temporal, “prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública”.

“Hago la misma valoración que hice antes del juicio. No he cometido ningún error. He empleado a todo el mundo. Yo no tengo familiares a los que emplear en Muras. A mis hijos no los empleé jamás en ningún sitio, y menos aún en el Ayuntamiento de Muras”, dijo en declaraciones a Cope Lugo.

"GENTE DE MURAS"

El exalcalde dijo que “los demás son gente de Muras”.

“ Nunca dejé a nadie sin empleo. Empleé a todo el mundo. Me castigan por emplear a todo el mundo. Me alegro por ellos. Hoy en día, parece que castigan al que hace bien y el que hace mal está perdonado”, añadió.

Issam Alnagm dijo que se enteró de la sentencia por la prensa, pero ahora, después de hablar con su abogado, ha decidido recurrir la condena.