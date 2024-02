O escritor lucense Claudio Rodríguez Fer é o "Cunqueiriano de Honra" deste 2024

O lucense Claudio Rodríguez Fer, poeta, escritor e profesor na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo, onde é director da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela (USC), ven de recibir o título de "Cunqueiriano de Honra" deste ano 2024.

Trátase dunha distinción outorgada pola Casa Museo Álvaro Cunqueiro e o Concello de Mondoñedo, coa que ambas institucións recoñecen a súa longa e vizosa traxectoria de estudo e difusión da obra de Álvaro Cunqueiro, así como a súa contribución á visibilización e proxección galega e internacional da figura e do legado do autor, entre outras obras, de Merlín e familia.

Rodríguez Fer, que é autor do libro bilingüe Borges e Cunqueiro, creadores de labirintos/Borges y Cunqueiro, creadores de laberintos e prologou a recompilación de artigos Álvaro Cunqueiro en Ortigueira, amplía con este recoñecemento a nómina de profesores da USC que tamén foron distinguidos con este recoñecemento, entre os que figuran o ex reitor da universidade e ex director da Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ou Víctor Fernández Freixanes, presidente da Real Academia Galega (RAG).





Arredor da figura de Cunqueiro

O traballo desenvolvido por Rodríguez Fer arredor da figura e da obra de Cunqueiro é amplo, dado que publicou máis de vinte ensaios sobre o escritor mindoniense en diversos medios galegos e foráneos, ao tempo que tratou sobre a súa obra nos libros Poesía galega e A literatura galega durante a Guerra Civil (ambos Premio de Investigación Losada Diéguez) ou Acometida atlántica (Por un comparatismo integral).

No seo da universidade compostelá, Rodríguez Fer dirixiu o primeiro encontro universitario sobre Cunqueiro, titulado 'Cunqueiro e a tradición europea', no que interviñeron estudosos e escritores de dentro e de fóra de Galicia.

No Mondoñedo natal do escritor, Rodríguez Fer participou no Congreso Álvaro Cunqueiro de 1991, inaugurou os I Encontros Álvaro Cunqueiro en 2021 e recitou nos II Encontros Álvaro Cunqueiro en 2022, pero foron moitas as veces nas que disertou sobre o escritor mindoniense en Europa e América.