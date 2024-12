El Encanto Navideño de Guillar, en Outeiro de Rei, Lugo

En el corazón de Outeiro de Rei, en la urbanización de San Martiño de Guillar, algunas casas destacan por su deslumbrante decoración navideña. Este es el caso de dos hogares que, año tras año, se convierten en auténticos paraísos navideños, llenos de magia y alegría.

La Casa de Andrea: Un Faro de Navidad

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Chema Núñez La casa de Andrea/ Guillar

Al pasar por delante de la casa de Andrea, es imposible no sentir que la Navidad ha llegado. Como comenta una vecina: "Hasta que la casa de Andrea no enciende sus luces, no empieza la Navidad". Este hogar no solo ilumina la urbanización, sino que también es un ejemplo de dedicación y creatividad. Cada año, su tejado se adorna con cientos de metros de luces de colores, que brillan a la puerta del garaje, añadiendo un toque especial a la decoración.

La Casa de Katya: Un Sueño Infantil

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Chema Núñez La casa de Katya/ Guillar

Más arriba, la casa de Katya también cautiva a todos los transeúntes. Además de las luces que delinean su estructura, en su jardín se puede admirar un encantador parque temático que invita a los niños a jugar y explorar. Seguramente, a Katya le encantaría ver a sus amigos disfrutando en su patio, que brilla con el mismo esplendor que el resto de la decoración navideña.

Un Concurso que Fomenta la Creatividad

Es importante mencionar que, por tercer año consecutivo, el Concello de Outeiro de Rei organiza un concurso que anima a premios de 100 euros para las mejores decoraciones, así como segundos premios de 75 y otros dos más de 50 euros. La temática, como no podía ser de otra manera, es la Navidad. El jurado se reunirá antes del 10 de enero para decidir los ganadores, y cada año se enfrenta a una tarea más difícil, ya que las decoraciones son cada vez más espectaculares y creativas.

En conclusión, Guillar se convierte, durante la temporada navideña, en un escenario mágico donde la ilusión y el espíritu festivo se hacen palpables en cada rincón.