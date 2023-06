Ecoloxistas en Acción denuncia la intención de convertir Os Ancares en "un polígono eólico"

El colectivo Ecoloxistas en Acción denuncia que la Xunta de Galicia, en la correspondiente “tramitación ambiental”, no evaluó “adecuadamente los impactos acumulados por el conjunto de los proyectos previstos”, lo que amenaza con “convertir Os Ancares” en un auténtico “polígono eólico”, con la consecuente afectación para el paisaje, la fauna y la flora.

Según denuncia esta organización en un comunicado, los proyectos eólicos previstos en Os Ancares “concurren con tanta frecuencia” en el tiempo o “de forma tan densa en el espacio”, que “no pueden ser asimilados” por el entorno natural.

Según su criterio, los proyectos eólicos que “conforman el denominado complejo eólico de Os Ancares, entre los que figuran los parques de “Reboiro, Chan do Marco, Serra da Piñeira, Serra da Lagoa, Serra do Colmo, Serra do Furco, Restelo, Monteiro y Levente”, se localizan en una zona geográfica de alto nivel de ocupación por otros parques ya instalados o en tramitación.

Todo ello provoca “un alto nivel de ocupación y saturación” en un entorno “con especies sensibles y catalogadas”.

IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO

“A la vista de los antecedentes, del análisis de la documentación y de los datos de campo”, esta organización estima que la implantación de todos esos parques en una zona restringida supondría un “impacto ambiental crítico”.

Por ello, concluye que “el proyecto presenta impactos acusados sobre el patrimonio natural y la biodiversidad”, de modo que “debe contar con un informe ambiental desfavorable” y, por lo tanto, “no ser autorizado”.