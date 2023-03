El gobierno de la Diputación de Lugo ha informado de su intención de presentar recurso de apelación, “por seguridad jurídica”, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolucuión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo que anuló el voto telemático emitido por la diputada provincial del BNG, Mónica Freire, en el pleno de la Diputación correspondiente al mes de mayo de 2022.

El gobierno provincial asegura que “recurrirá la sentencia, pero, en todo caso, en el supuesto de que sea confirmado el dictamen judicial y el voto telemático fuese anulado”, aclara que no sería preciso anular todos los acuerdos adoptados en ese pleno, porque “un diputado del PP se ausentó del pleno a partir del punto 8” y, al existir un empate en el número de votos, este se vería resuelto por el voto de calidad del presidente de la institución, el socialista José Tomé.

En ese sentido, subraya que “la jurisprudencia no establece, en absoluto, que sean nulos o anulables aquellos acuerdos de órganos colegiados en los que el voto de uno de sus miembros no se tenga en cuenta por cualquier tipo de irregularidad, cuando el mismo no es decisivo para conformar la voluntad” de la institución.

“Es precisamente lo que sucede en el presente supuesto. La anulación del voto telemático no tendría ningún efecto real ni práctico”, concluye.

ACUERDOS

El PP insiste en que “gracias al voto telemático de la diputada nacionalista fue aprobada una moción del gobierno bipartito para reclamar cambios en el programa Coidados Porta a Porta de la Xunta de Galicia”.

También fueron “rechazadas sendas iniciativas del PP, una para constituir una comisión sobre cómo se hizo la liquidación de Suplusa” y otra para “crear un fondo para anticipos” de fondos a los ayuntamientos.

Por ello, los populares exigen que la Diputación desestime “formalmente” la propuesta que salió adelante en ese pleno y, en cambio, estime “las dos del PP que fueron rechazadas”.