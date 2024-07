Detectados los dos primeros casos de sarampión en Lugo en cuatro años: cómo proteger a los niños

El Sergas lanza un mensaje de tranquilidad, pero lo cierto es que la aparición de dos casos de sarampión en la provincia de Lugo, los primeros detectados en los últimos cuatro años, ha hecho que las autoridades sanitarias refuercen la vigilancia sobre esta enfermedad.

En la provincia de Lugo no se había diagnosticado ningún caso de esta enfermedad desde el año 2020. En concreto, uno de los dos confirmados recientemente fue importado y el otro un contacto directo.

Aún así, el Sergas no quiere bajar la guardia. Por ello, enviará un mensaje SMS a las familias de todos aquellos niños que aún no hayan recibido la vacuna de esta enfermedad, de modo que no están inmunizados frente a sus posibles consecuencias.









VACUNAR A LOS NIÑOS PARA EVITAR COMPLICACIONES

La jefa de Pediatría en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Esther Vázquez, explicó en Cope Lugo que el sarampión es un enfermedad que, efectivamente, puede cursar con síntomas más o menos leves, pero también es una patología que, como todas, puede complicarse y derivar en consecuencias graves.

Por ello, recordó que la vacunación de los niños es la forma más sencilla y eficaz de proteger nuestros hijos frente a los efectos de esa enfermedad.

En ese sentido, hizo un llamamiento a los padres que todavía no hayan vacunado a sus hijos a tener en cuenta esa circunstancia.