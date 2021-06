El PP denuncia la colocación en Monforte de carteles de aviso de obras en catalán

El Partido Popular ha denunciado la colocación de varios carteles de aviso de obras en calles de Monforte de Lemos, que están escritos en catalán.

En concreto, según ha explicado la portavoz del PP en ese municipio de la zona sur , están escritos en catalán los carteles ubicados en el Paseo de Lugo y en la calle Cardud.

Para la portavoz del PP en Monforte, es un ejemplo más del “descontrol y la mediocridad que existe en la gestión del gobierno local, que ni tan siquiera hace seguimiento de cuestiones tan simples como esta”.

"Nada en contra de esa lengua"

Varela afirma que no tiene “nada en contra de esa lengua”, porque en Galicia también estamos “orgullosos de de la cooficialidad del gallego con el castellano”, pero opina que no es aceptable que “el aviso de que se van a hacer obras” en esas calles de Monforte no esté “en ninguna de las lenguas” oficiales de Galicia, “sino en otra muy diferente”.

Para ella, es una prueba más de que “Monforte está sin rumbo y sin timón”, porque el alcalde, José Tomé, le dedica “más tiempo a la Diputación que a la ciudad”.