La defensa pide la absolución del usuario de un geriátrico de Lugo acusado de intentar abusar de otro

La defensa del usuario de una residencia de mayores ubicada en zona sur de la provincia de Lugo acusado de intentar abusar sexualmente de otro interno del mismo centro, que a causa de su dependencia carecía de competencia para desempeñar “las actividades básicas de la vida diaria”, confirmó que pedirá la libre absolución para su cliente.

Antes de entrar en el juicio, que comenzaba hoy en la Audiencia Provincial de Lugo, la letrada de la defensa, Anabel Rodríguez, confirmó su intención de pedir la libre absolución del acusado, para quien el fiscal solicita tres años y medio de cárcel, al considerar que “no existe delito alguno” para justificar esta causa.

“No existe delito alguno. La acusación es por un abuso sexual en grado de tentativa. No existió comisión de delito alguno. Según la Fiscalía hubo una tentativa, pero no hubo tentativa ni hubo nada”, añadió la letrada, quien se mostró confiada de demostrarlo en la vista oral.

Abuso sexual

El ministerio fiscal explica en el escrito de acusación que el procesado es usuario del centro desde octubre de 2014, mientras que la víctima fue ingresada en enero de 2015., con un “deterioro cognitivo grave y siendo dependiente total para las actividades básicas de la vida diaria”, por lo que fue legalmente “incapacitado”.

El 28 de diciembre de 2017, según el relato de la acusación pública, en una de las habitaciones de la residencia, el procesado se bajó la ropa interior, “y movido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y aprovechándose de la discapacidad de la víctima”, también le bajó los calzoncillos al otro hombre, lo empujó contra la pared del baño y se frotó contra él.

Lo hizo, según el fiscal, “con pleno conocimiento de que el mismo padece una enfermedad que no le permite consentir ni comprender las circunstancias e implicaciones de un acto sexual”.

Con todo, el acusado no consiguió “culminar su objetivo”, al ser sorprendido por uno de los trabajadores del centro.

El ministerio público lo acusó de un delito de abusos sexuales en grado de tentativa y pide para él tres años y medio de cárcel, así como dos años de libertad vigilada -una vez cumplida la pena de reclusión- y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años.





También pide una indemnización de 10.000 euros para la víctima.