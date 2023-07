La defensa de Ana Sandamil alega que un miembro del jurado estaba bebido y drogado

La defensa de Ana Sandamil, condenada por asesinar a su hija de 7 años en Muimenta (Cospeito, Lugo) en 2019, ha alegado este lunes, en la segunda apelación del caso, que uno de los miembros del jurado estaba bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes y, además, el jurado no hizo una evaluación correcta de su estado mental.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha acogido la vista de apelación contra la condena a prisión permanente revisable dictada por la Audiencia Provincial de Lugo contra Sandamil.

Se trata de la segunda ocasión en que se celebra esta vista, pues en la primera el TSXG dio la razón a Sandamil al considerar que aquel primer veredicto del jurado estaba mal fundamentado, por lo que se repitió el juicio con idéntico resultado para la acusada.

DEFENSA

La defensa ha alegado que "había un jurado bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes", según lo visto en una "información periodística" posterior al juicio, lo que cree que vulneró los derechos de la encausada.

Ha citado también un "informe que dice que tenía un trastorno psicótico que afectaba a sus capacidades cognitivas y volitivas".

"El jurado debe valorar las pruebas, pero no puede valorar directa y personalmente el estado mental de la acusada. Y lo hace porque sus conclusiones no coinciden con la prueba pericial", ha proseguido.

Por tanto, reclama revisar esta cuestión para aplicar al menos una eximente incompleta por su estado mental, pues ha argumentado que cuando se produjo el crimen "se encontraba bajo clínica psicótica en el momento de los hechos, probablemente con un brote psicótico en su fase más aguda".

ACUSACIÓN

En cambio, el fiscal ve fundamentado el veredicto, por lo que pide la confirmación de la sentencia al sostener que las posibles atenuantes o eximentes fueron rechazadas por el jurado basándose en las pruebas practicadas.

La acusación particular ha recordado que "en el acta del veredicto no se refleja incidencia alguna", por lo que ha defendido que "no puede pretenderse dar por probado algo por una noticia de prensa", en referencia al supuesto jurado bebido.

En su opinión, el veredicto del segundo juicio "está plenamente motivado" y el informe psiquiátrico al que hace referencia la defensa está descartado por el jurado al no corresponder a fechas cercanas al suceso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para esta parte, "los forenses son claros porque dicen que hay un trastorno" que solo se manifestó en que consideraba en los meses previos que en su entorno le tenían manía: "¿Qué tiene que ver eso con que mate a su hija?", ha preguntado

La acusación popular también ha visto bien fundamentado el veredicto y ha descartado los argumentos esgrimidos por la defensa.

En el juicio, el jurado descartó que la mujer tuviese afectadas sus facultades mentales y concluyó que mató a la menor "de manera querida y premeditada" mediante asfixia, en un acto en que tenía "plena capacidad para comprender y entender la ilicitud del acto enjuiciado".