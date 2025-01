El cura fotógrafo que descubrió a un oso en la montaña de Lugo: ¿Un nuevo feligrés en Queixoiro?

Miguel es un hombre de muchas pasiones: la naturaleza, la fotografía y, por supuesto, su labor como sacerdote en A Fonsagrada. En Queixoiro, un pequeño pueblo de siete casas en tierras fonsagradinas, Lugo. Enclavado entre hermosas "seimeiras", esas cascadas que caen de forma majestuosa desde las montañas, y rodeado por un paraje único, lleno de fauna autóctona, Miguel ha encontrado una forma muy personal de conectar con su entorno. Más allá de su labor religiosa, que desempeña con humildad y dedicación, Miguel también es un ferviente defensor del ecosistema que lo rodea.

Miguel Álvarez La fauna autóctona es retratada por Miguel

Un hombre de acción, no solo se dedica a celebrar misa y oficiar funerales, sino que también es un apasionado de la fotografía y las nuevas tecnologías, lo que lo ha llevado a instalar cámaras en su propiedad para observar a los animales que habitan la montaña. Las imágenes nocturnas de su cámara de "trampeo" han sido una revelación. Un día, al revisar los registros, se encontró con algo inesperado: un animal que parecía ser un oso merodeando a tan solo 100 metros de su casa.

Un descubrimiento inesperado: ¿un oso en Queixoiro?

Miguel, quien conoce bien la fauna de la zona, no dudó en consultar con expertos sobre el avistamiento. La respuesta fue clara: lo que había grabado en su cámara parecía ser un oso. Aunque la duda persiste, ya que solo el propio animal puede confirmarlo, muchos coinciden en que las imágenes son suficientemente claras como para sospechar que se trata de un plantígrado.

Con la posibilidad de que un oso habite la zona, Miguel decidió compartir su hallazgo, no solo con los expertos, sino también con su comunidad y con el público en general. Las imágenes, que se encuentran disponibles en la web de COPE Lugo, han generado todo tipo de comentarios. Si realmente se trata de un oso, surge una pregunta: ¿deberíamos considerarlo un feligrés? Y si es así, ¿cuál debería ser su nombre? Podemos lanzar una divertida propuesta: ¿Quei? ¿Xoiro? ¿Y si es una hembra? La iniciativa está abierta, y los vecinos de Queixorio, e incluso los internautas, están invitados a participar en esta peculiar votación.

Una comunidad tranquila: no hay miedo al oso

Para Miguel, este descubrimiento no ha generado ningún tipo de alarma. "En todos estos años que he pasado mucho tiempo en el monte, incluso solo, nunca me planteé tener miedo", asegura. Además, resalta que "nunca se ha sabido que un oso haya atacado a ninguna persona" en la zona. Lo mismo opinan sus vecinos de Queixorio y otros habitantes de las montañas lucenses y asturianas. En general, se vive con tranquilidad, sin sobresaltos, y la presencia de un oso no es motivo de temor.

Así que, mientras se espera la confirmación definitiva de si se trata de un oso o no, la comunidad de Queixoiro sigue su vida tranquila, con un ojo en la montaña y otro en las cámaras de Miguel, siempre listos para descubrir qué más secretos les depara la naturaleza.