'As Cores do Outono' reúne a Leilía, Caamaño&Amexeiras y Habelas Hainas en Brollón

'As Cores do Outono' reúne a Leilía, Caamaño&Amexeiras y Habelas Hainas

El municipio lucense de A Pobra do Brollón acoge este fin de semana la celebración del festival 'As Cores do Outono', una propuesta cultural que nació hace ocho años para celebrar el inicio del otoño con cultura tradicional, música y poesía gallegas.

Los conciertos tendrán lugar en el escenario colocado en el área recreativa de Samugueiros el sábado -24 de septiembre- por la noche, a partir de las 21:00 horas, con un cartel “encabezado por tres formaciones totalmente femeninas”, según informa la organización.

Tocarán Caamaño&Ameixeiras – Premio Martín Códax da Música 2021 en la categoría folk –, la agrupación Leilía y Habelas Hainas.

Además de los conciertos, el sábado habrá también un “vermú poético-musical”, a partir de las 13.00 horas en la Praza da Peza, con la participación de las poetisas Noa Moreira, Nuria Erre Pe, Esme Quiroga y Leti Breijo, además del acompañamiento musical de Nuncy Valcárcel y Habelas Hainas.

MÁS ACTIVIDADES

También el sábado, por la tarde, Montse Rivera, componente de Leilía, ofrecerá un taller de baile tradicional en la Casa da Cultura.

El domingo habrá feria, con puestos de pulpo y Mercado Circular, y el público podrá disfrutar del espectáculo del circo de calle ‘C’est pas possible’, de la compañía Sempre Arriba.

El acceso a toda la programación de 'As Cores de Outono' es gratuito.