La Copa de España de Mototurismo llega el próximo 29 de mayo a Lugo

La Asociación Motorista Lucense (AML) ha confirmado que, “35 años después de la última competición”, Lugo acogerá el próximo 29 de mayo una prueba puntuable para la Copa de España de Mototurismo.

Manolo Arias, vocal de la asociación organizadora, precisó que la Federación Española de Motociclismo acaba de confirmarle a este colectivo la fecha para la celebración de esta prueba, que consiste en una ruta de 400 kilómetros, con salida y llegada en la misma ciudad de Lugo.

ANDAR EN MOTO Y DISFRUTAR

“Se trata de una ruta que los participantes completan en un solo día. Son 400 kilómetros. Los motoristas saldrán de la explanada del Centro Comercial As Termas y llegarán a la Praza Horta do Seminario. En principio, está previsto que completen el trayecto en diez u once horas”, dijo Arias.

“Recuperamos así la competición motociclista en Lugo, aunque en este caso no se trata de una prueba de velocidad. Consiste en andar en moto y en disfrutar”, añadió el vocal de la AML.

Manolo Arias precisó a Cope Lugo que es un “campeonato que recorre toda la geografía nacional” y que sirve, además, para promocionar “los encantos turísticos y paisajísticos” de todas aquellas zonas “por las que pasa”.