Comuneros de O Xistral recibirán compensaciones por su contribución a mantener el medio ambiente

La Diputación Provincial de Lugo ha puesto en marcha un programa de ayudas “pionero”, dotado con 300.000 euros, para realizar una serie de pagos a los comuneros de O Xistral que, con su trabajo y actividad ganadera, ayudan a mantener y a mejorar el hábitat de un lugar protegido y único en Europa, por la singularidad de sus turberas.

El presidente de la Diputación, José Tomé, se reunió este lunes en el curro de Santo Tomé do Valadouro con representantes de las once comunicades de montes vecinales en mano común que participan en el programa 'Life in common land', impulsado por la institución provincial, en colaboración con las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña.

En ese encuentro, les explicó las bases de esta convocatoria, que este lunes fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

“Cada comunidad de montes pondrá optar a una ayuda por las acciones que acometió en esta zona entre los años 2019 y 2021”, explicó, “siguiendo el modelo de gestión diseñado en el marco del proyecto Life”.

PAGOS COMPENSATORIOS

Son, aclaró el presidente de la Diputación, “pagos compensatorios por los trabajos que realizaron las propias comunidades de montes a través de su actividad ganadera, para mantener y mejorar los hábitatas de turberas”, que son “únicos en Europa”.

También aclaró que este programa de ayudas es “una medida pionera en el país”, que podría ser “replicada en otros lugares de España y de Europa”.

Tomé enmarcó esta iniciativa en aquellas que “impulsa la Diputación de Lugo para aprovechar la riqueza medioambiental de la provincia, como una oportunidad para dinamizar la economía vinculada al sector primario”, con la finalidad última de “ayudar a fijar población”.

La Diputación pretende contribuir con este programa a la conservación de la Serra do Xistral, un territorio de un gran valo ambiental, ubicado en la Rede Natura 2.000 y en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño.