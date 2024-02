¿Cómo se les enseña a los niños de Lugo que una mascota no es un juguete?

Un animal no es un juguete. Una mascota implica una responsabilidad y eso es algo que los niños deben comprender antes de llegar a tener una en casa. No son una cosa. Un objeto más que incorporar a su inventario de posesiones materiales. Algo de lo que desprenderse o dejar olvidado en el fondo de un cajón cuando se cansan de su compañía o no alcanzan a saciar el umbral del entrenimiento.

Como casi todo en la vida, sean conocimientos, normas sociales o principios morales, deben aprenderlo . Por lo tanto, alguien debe enseñárselo. Sin duda, son las familias las que cargan con el peso de la responsabilidad, pero también hay iniciativas que pueden contribuir a ello. Acciones que pueden ayudar a los padres a explicarles mejor a los niños lo que implica tener una mascota y cómo hay que cuidarla para garantizar su bienestar.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo acaba de retomar su programa de formación con escolares para la concienciación sobre la tenencia responsable de animales . Se trata de una serie de jornadas, impartidas en distintos centros educativos de la provincia por una decena de personas colegiadas, que aportan claves para el cuidado y la protección de las mascotas.

Los colegios que acogieron las primeras jornadas de esta nueva edición fueron la EEI Fingoi Nº2 y el CEIP Anexa de Lugo.

Concretamente, el alumnado de Infantil (entre 3 y 6 años) y Primaria (de 6 a 10 años, hasta quinto curso) recibió la visita de tres miembros de la institución, quienes atendieron, en sesiones de aproximadamente media hora y adaptadas a los diferentes grupos de edad, a diferentes cuestiones relativas a aspectos como los requisitos necesarios para poder tener una mascota en casa en las mejores condiciones.

También abordaron aspectos como el fomento de la adopción, en detrimento de la compra; la guía de actuación en casos de enfermedades que se pueden transmitir de animales a personas, a modo de prevención; las especies autóctonas en peligro de extinción o el trabajo que desarrollan los profesionales de la veterinaria en la sociedad.





Cuidado de las mascotas

Según los propios ponentes, basándose en las preguntas que el alumnado y el profesorado realizaban al final de cada exposición, "lo que más interés despertó fue todo lo relativo al cuidado de sus mascotas, ya que lo que les preocupaba principalmente era qué necesitaban para atender de la mejor manera a sus animales domésticos" .

El presidente de los veterinarios lucenses, José Luis Benedito Castellote, expresó su satisfacción "por la acogida del programa".

Era "algo de lo que no dudábamos, puesto que ya funcionó muy bien cuando decidimos inaugurarlo hace un par de años".

De hecho, destacó "el interés mostrado por niños y niñas en el cuidado animal, con un nivel de concienciación ya muy elevado para su edad".

Abiertos a peticiones de colegios

Benedito Castellote recordó que cualquier colegio de la provincia interesado en acoger una de estas sesiones puede solicitarla.

De hecho, el colectivo que agrupa a los veterinarios lucenses pone a disposición de los centros educativos una decena de profesionales de diferentes perfiles a los que el máximo representante de la entidad agradece "su colaboración y predisposición", ya que "el camino hacia el bienestar animal comienza por la concienciación desde las edades más tempranas".