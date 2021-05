El comité espera la carta del Ministerio sobre la venta de Alcoa a 24 horas de retomar la huelga

El comité de empresa espera recibir en las próximas horas copia de la carta que el Ministerio de Industria iba a remitirle a Alcoa, de acuerdo con lo hablado con la representación de los trabajadores, para que la multinacional inicie las negociaciones de cara a la venta de la fábrica de aluminio de San Cibrao a un tercero, con el compromiso de que la SEPI “triangulará la operación”.

Según el acuerdo de la asamblea de trabajadores del complejo industrial -que se reunía el pasado miércoles-, mañana -día 12 de mayo- termina la prórroga de una semana concedida por el comité de empresa para mantener la “paz social” en la fábrica, a la espera de una solución negociada que facilite la venta de la fábrica de aluminio primario.

Si no se producen novedades en las próximas horas, la huelga en el complejo industrial mariñano se retomaría mañana.

La carta no ha llegado

“De momento no tenemos copia de la carta. No tenemos papeles y, sin papeles firmados, no tenemos nada”, lamentó el presidente del comité, José Antonio Zan, en declaraciones a Cope Lugo.

“Estamos esperando a que nos envíen desde el Ministerio esa respuesta a Alcoa”, aclaró, una carta que tiene que incluir el regreso a los términos del “27 de septiembre” para facilitar que la multinacional negocie con un tercero la venta de la factoría y “la SEPI triangule la operación”.

Según Zan, “tienen que enviarla cuanto antes y dejarse de marear la perdiz”.

“No se puede tener a todo el mundo esperando a ver qué hace y qué no hace”, concluyó, porque la lucha de los trabajadores por sus empleos ya dura más de un año.